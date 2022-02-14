السعيد استقبل الكوادر الصحية في مركز الراشد بمناسبة اختياره مركزاً متميزاً ذا مرجعية Center of Excellence



حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله



اجتمع وزير الصحة د.خالد السعيد، مع فريق كوفيد-19 المركزي، بحضور وكيل الوزارة د. مصطفى رضا لمتابعة تقييم الوضع الوبائي وما شهده من تحسن ملحوظ في مؤشرات التقييم الوبائي.



وقدم الفريق شرحا تفصيليا حول مؤشرات التقييم وما شهدته من تحسن ملحوظ، كما استعرض الفريق ما انتهت إليه اللجان الفنية من توصيات في شأن مراجعة القرارات والتوصيات وتطويرها لمواكبة المرحلة المقبلة، وذلك بما لا يضر بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبما يحفظ الأمن الصحي للبلاد.



وكشفت مصادر صحية مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» عن أن وزير الصحة د.خالد السعيد يتجه لاعتماد تخفيف الإجراءات الصحية، والمرونة في التعامل مع الوضع الوبائي. وبينت المصادر ان هذا يأتي تسهيلا على المواطنين والمقيمين، وتزامنا مع التوجه العالمي للتكيف والتعايش والعودة الى الحياة الطبيعية.



من جهة أخرى استقبل وزير الصحة د.خالد السعيد الكوادر الصحية العاملة في مركز عبدالعزيز الراشد، ممثلة بإدارة المركز ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية، وذلك بمناسبة اختيار مركز عبدالعزيز الراشد لأمراض الحساسية والمناعة مركزا متميزا ذا مرجعية (Center of Excellence) على مستوى العالم، وذلك من قبل منظمة الحساسية العالمية (World Allergy Organization) والتي تعتبر أكبر أكاديمية مختصة في مجال أمراض الحساسية والمناعة عالميا.



واستمع الوزير للكوادر الصحية، وما يواجهونه من تحديات في سبيل تقديم أفضل الخدمات وفق الجودة اللازمة، مثمنا ما يقومون به من جهود بحثية أكاديمية وإكلينيكية، لتطوير منظومة العمل، والخدمة المقدمة عبر المركز.



يذكر أن المركز قدم نحو 80 بحثا ودراسة علمية على مدار السنوات الخمس الماضية، العديد منها قد نشر في المجلات الطبية المتخصصة، وأنه بهذه الشهادة العالمية يتيح المجال لاحتواء وتدريب الممارسين الصحيين للتخصص العلمي والزمالة الطبية في مجال الحساسية، والمناعة الإكلينيكية.