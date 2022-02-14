حنان عبدالمعبود



أعلنت استشاري امراض باطنية والمناعة الاكلينيكية د.منى الأحمد أن الكويت من الدول القليلة على مستوى العالم التي ستوفر العلاج لفيروس كورونا الذي يتم الحصول عليه عن طريق الفم خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن العلاج يتم تناوله في بداية ظهور الأعراض ولمدة 5 أيام للحالات التي تعاني من أعراض بسيطة إلى متوسطة.

وبينت أن العلاج المضاد للفيروسات به أكثر من نوع وهي علاجات جديدة تؤخذ عن طريق الفم وتعتبر جديدة ومتميزة في علاجات الفيروس وسيتم توفيرها خلال الفترة القريبة المقبلة.



الجدير بالذكر أن العلاج الذي يستهدف الفئات من ذوي الاختطار من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة يسهم في تقليل أعداد الوفيات بكورونا والأعراض الشديدة بنسبة تصل الى 89%.