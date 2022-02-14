أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد عن تسجيل 2268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الساعات الـ 24 السابقة، بزيادة طفيفة عن اليوم السابق بلغت 14 حالة فقط، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 601307.



وقال المتحدث باسم الوزارة د. عبدالله السند إنه تم تسجيل 5147 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 560497، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.2%.

وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2520 حالة، مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 93 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 38290 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 445.

وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 25637 ليصبح مجموع الفحوصات 7305105، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 8.8%.