قالت حركة «حماس» الفلسطينية إن هجمات المستوطنين في حي الشيخ جراح «عدوان سافر ولعب بالنار في القدس المحتلة التي تشتعل من أجلها كل فلسطين. وحذرت حماس، في بيان صحافي أمس إسرائيل من «مغبة الاستمرار في هذا التغول، الذي هو بمنزلة عبث في صواعق التفجير التي لن تنفجر إلا في وجهها».



وفي السياق ذاته، حذرت حركة الجهاد الإسلامي، إسرائيل من «تفجر الأوضاع برمتها بسبب تكرار الاعتداءات في حي الشيخ جراح»، داعية الفلسطينيين إلى «إعلان الغضب والنفير العام» نصرة للقدس.



من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن ما يحدث في حي الشيخ جراح في شرق القدس المحتلة يعد «إمعانا إسرائيليا رسميا في عمليات أسرلة وتهويد المدينة المقدسة». وأشارت إلى «اعتداء عشرات المستوطنين على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بحماية من الشرطة الإسرائيلية وقيامهم بإلقاء الحجارة على المواطنين ومركباتهم ومنازلهم». وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 6 فلسطينيين خلال الصدامات التي اندلعت في حي الشيخ جراح.