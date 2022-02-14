قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة إن «قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة»، وطالب الليبين بالاستمرار في رفع الصوت عاليا، وقول: «لا للتمديد.. نعم للانتخابات».



ووجه الدبيبة الشكر على ما وصفه بـ «تفاعل شعبي واسع داعم للانتخابات ورافض للتمديد»، وفق تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



وكان الدبيبة قد قال في كلمة خلال «ملتقى للمصالحة الوطنية» بمنطقة رقدالين غرب العاصمة طرابلس مساء امس الاول أن حل الأزمة في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات سريعا، موضحا أنه سيعلن في 17 الجاري عن خطة لإجرائها تحت مسمى «خطة عودة الأمانة للشعب».



وقال إن «حل الأزمة الحالية والسبيل للمصالحة والسلام في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات سريعا، ولا لتمديد الأجسام التشريعية لمنع الحرب في البلاد وتحقيق الاستقرار والسلام».



وأضاف انه «باشر في التشاور مع عدد من الأطراف المحلية لتنفيذ خطة الانتخابات والاستفتاء على الدستور».



جاء ذلك فيما أفادت وسائل إعلام ليبية بتواصل دخول التشكيلات المسلحة من مدينة مصراته وغيرها من المدن إلى العاصمة طرابلس دعما للرئيس الحالي لحكومة الوحدة الوطنية.