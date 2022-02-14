يبدو أن جائحة فيروس كورونا مختلفة تماما في عام 2022، فاللقاحات تعمل والعلاجات تتقدم وعلى الأقل الآن، يبدو أن الفيروس نفسه أقل ضعفا. واحتمالات النجاة من «كوفيد-19» تتحسن في مختلف أنحاء العالم.



في الولايات المتحدة، كان هناك نحو أربعة أضعاف عدد الحالات الإيجابية، لكل حالة وفاة هذا العام، مقارنة بالذروة، التي تم تسجيلها في الشتاء الماضي، طبقا لتحليل جديد من «بلومبيرغ» لتعقب اللقاحات.



وفي الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطعيم المزيد من الأشخاص، فإن هذا المعدل للبقاء على قيد الحياة 11 مرة أعلى من الشتاء الماضي، وحتى في دول لديها معدلات تطعيم أقل ربما يتعافى مرضى كوفيد بشكل متزايد.



ويظهر تحليل جديد لوكالة «بلومبيرغ» أنه في كل دولة تلو الأخرى، فإن الصلة بين الإصابات والوفيات، غير قابلة للاقتران، حيث غير لقاح كوفيد مسار الجائحة.



وفي العام الماضي، تم إعطاء أكثر من 129 جرعة لكل 100 شخص بمختلف أنحاء العالم.



ويمكن رؤية تحسن معدلات البقاء على قيد الحياة في النصف الثاني من عام 2021 للكثير من الدول التي لديها معدلات تطعيم أعلى حتى عندما كانت سلالة «دلتا» شديدة العدوى سائدة.



أما متحور «أوميكرون» الذي ظهر في ديسمبر الماضي، كان أقل احتمالا لأن يتسبب في مرض خطير، لكنه ينتشر بسرعة أسرع حتى بين المطعمين.



إلى ذلك، غادرت مئات المركبات المشاركة في مواكب ضد شهادة التلقيح منطقة باريس في وقت مبكر امس متوجهة إلى بروكسل للتظاهر اليوم، رغم الحظر الذي فرضته السلطات البلجيكية في هذا الإطار، فيما بقيت باريس تحت مراقبة الشرطة.



وأكد مصدر في الشرطة أن حوالى 450 مركبة غادرت فجر امس محيط باريس وبوا دو بولونيه (غرب العاصمة) حيث كانت توقفت، فيما تتوجه مركبات أخرى إلى بروكسل بناء على تعليمات من منظمي التحرك الذي أطلق عليه اسم «مواكب الحرية» على غرار المواكب في كندا التي تشل أوتاوا وألهمت غيرها في عدد من البلدان الأخرى.



وحظرت السلطات البلجيكية أي تظاهرة في بروكسل «بواسطة مركبات آلية». وأعلنت اتخاذ تدابير «لمنع إقفال منطقة بروكسل العاصمة».



وأكدت شرطة باريس في تغريدة «البقاء في حالة جاهزية امس».



كما تجمع الآلاف في وقت متأخر من ليل أول من أمس في هولندا في إطار احتجاجات تتحدى قيود فيروس كورونا، وأعلن النشطاء «الليل مفتوح» في الاحتجاجات، التي شملت أيضا المطاعم والحانات في مدن امستردام وروتردام وأوترخت ومدن أخرى.



في سياق آخر، أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الأفريقي، تسجيل 244 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في أفريقيا، و11 مليونا و15 ألف إصابة، و10 ملايين و112 ألف حالة تعاف، وذلك منذ بدء الجائحة.



وحسب بيان «المراكز الأفريقية»، بلغت نسبة تحصين سكان أفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 11.3% فيما حصل 16.37% على جرعة واحدة و0.67% على جرعة معززة.



وذكر البيان أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3% من نسبة الإصابات المسجلة عالميا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2% من النسبة العالمية.



وعن ظهور تحورات فيروس كورونا، أبلغت 48 دولة عن ظهور متحور «ألفا»، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور «بيتا»، و47 دولة أبلغت عن متحور «دلتا»، و6 دول ظهر لديها متحور «جاما»، و39 دولة متحور «أوميكرون».



وبينت المراكز الأفريقية أن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ 8 دول وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونا و10 آلاف اختبار لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.