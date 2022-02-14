قال سلاح الجو الأميركي إن مقاتلات من طراز «إف-22» وصلت إلى قاعدة جوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز أمنها ضد الاعتداءات التي تشنها ميليشيات الحوثيين في اليمن.



وقال بيان لسلاح الجو الأميركي إن الطائرات وصلت إلى قاعدة جوية في الإمارات ضمن تحرك متعدد الأوجه لإبداء الدعم الأميركي بعد سلسلة من الهجمات خلال شهر يناير الفائت هددت القوات الإماراتية والأمريكية المتمركزة في القاعدة الجوية.



وتابع البيان أن وزير الدفاع الأميركي أمر بالنشر السريع للطائرات من الجيل الخامس بالتنسيق مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.



على صعيد آخر، دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، د.نايف الحجرف، المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغط على جماعة الحوثي، لإجبارها على الانخراط الجاد «دون شروط مسبقة» في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.



وأكد الحجرف بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، امس أن ميليشيا الحوثي تتحمل «المسؤولية الكاملة» في حال استخدامها المدنيين كدروع بشرية في مواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة (2ج) من المادة (5) بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف.