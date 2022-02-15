تشبث مرسيليا بالمركز الثاني المؤهل مباشرة الى دوري أبطال أوروبا بفوز متأخر 2-1 على ضيفه متز بهدف جميل للبديل الپولندي أركاديوش ميليك، في ختام منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وحقق مرسيليا فوزه الثاني تواليا رافعا رصيده الى 46 نقطة على بعد 13 نقطة من باريس سان جرمان المتصدر الزاحف نحو استعادة اللقب، وبات يبتعد بأربع نقاط عن نيس الثالث بعد سقوط الأخير أمام ليون.



ودخل مرسيليا الى المباراة في أعقاب إقصائه المذل من الدور ربع النهائي لكأس فرنسا بخسارته أمام نيس 4-1 منتصف الأسبوع.



وعزز ستراسبورغ مركزه الرابع مضيقا الخناق على نيس بفوزه 1-0على مضيفه انجيه.



وعاد نانت الى سكة الانتصارات بفوزه 1-0على ضيفه رينس الذي خاض اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 14 بعد طرد المغربي يونس عبدالحميد، رافعا رصيده الى 35 نقطة في المركز التاسع بفضل هدف النيجيري موزيس سايمون، فيما عاد رينس الى الهزائم بعد أن اكتسح بوردو بخماسية نظيفة في المرحلة السابقة.