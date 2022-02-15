خطف برشلونة تعادلا قاتلا 2-2 ضد جاره ومضيفه إسبانيول بهدف البديل الهولندي لوك دي يونغ في الوقت بدل الضائع، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، إلا أنه فرط بالابتعاد عن أتلتيكو مدريد.



وكان برشلونة تقدم سريعا عبر الشاب بيدري بعد مرور دقيقتين، فيما عادل سيرخي درادر لأصحاب الأرض قبل الاستراحة (40) قبل أن يمنحهم راوول دي توماس التقدم (64).

وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة بعد طرد لكل من جيرارد بيكيه ونيكولاس ميلاميد، خطف دي يونغ التعادل برأسية قاتلة (90+6).



وكان النادي الكاتالوني حقق فوزا مثيرا 4-2 على أتلتيكو مدريد في المرحلة السابقة لينتزع منه المركز الرابع، إلا أنه فشل في تحقيق فوزه الثالث تواليا في الدوري والابتعاد بنقطتين عن فريق العاصمة الذي حقق السبت فوزا مجنونا 4-3 على خيتافي.



وطرد بيكيه بإنذار ثان وميلاميد بحمراء مباشرة بعد مشادة بينهما في الوقت بدل الضائع (90+2)، قبل أن يرتقي دي يونغ لعرضية جميلة من تراوري تابعها في الشباك (90+6).



وأفاد ريال سوسييداد من تعادل فياريال مع ريال مدريد، فانتزع منه المركز السادس بفوزه على ضيفه غرناطة 2-0 بهدفي ميكيل أويارسابال (37 من ركلة جزاء) والبرازيلي رافينيا ألكانتارا (74).

وعاد النادي الباسكي الى سكة الانتصارات بعد تعادلين في آخر مرحلتين رافعا رصيده الى 38 نقطة متخلفا عن برشلونة بفارق الأهداف وأمام فياريال بنقطتين ومع مباراة أقل.



إنجلترا



يلتقي مان يونيتد في الـ11:15 من مساء اليوم مع برايتون في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويسعى يونايتد إلى تحقيق الفوز وخطف المركز الرابع من وست هام.



إيطاليا



خطف يوفنتوس التعادل في الرمق الأخير من أتالانتا 1-1 ليبقى أمامه في المركز الرابع بفارق نقطتين في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي في كرة القدم.



أنقذ الظهير البرازيلي دانيلو فريقه يوفنتوس من الخسارة أمام أتالانتا بإدراكه هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع من تسديدة رأسية مستغلا ركلة ركنية.



وكان أتالانتــا افتتح التسجيل بواسطـــة الأوكــــراني روســــــلان مالينوفسكي الذي أطلق كرة قوية من ركلة حرة مباشرة عانقت شباك يوفنتوس (76).

وبعد أن تصدت عارضة يوفنتوس لكرة قوية من هانس هاتيبوير (84)، نجح دانيلو في إنقاذ يوفنتوس من الخسارة بإدراكه التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وانتزع روما تعادلا صعبا 2-2 من مضيفه ساسوولو. كما تعادل إمبولي مع كالياري 1-1، وجنوى مع ساليرنيتانا بالنتيجة ذاتها، في حين تغلب فيرونا على أودينيزي 4-0.



دورتموند يقلص الفارق



استغل بوروسيا دورتموند السقوط الصادم لبايرن ميونيخ 2-4 أمام بوخوم، وعاد بفوز ثمين من أونيون برلين بثلاثية نظيفة في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم. ويملك بايرن ميونيخ 52 نقطة مقابل 46 لدورتموند.

وكان نجم المباراة مهاجم دورتموند المخضرم ماركو رويس صاحب هدفين من أصل ثلاثة، علما أنه حظي باستقبال عدائي في ملعب أونيون برلين من قبل أنصار أصحاب الأرض بعد حصوله على ركلة جزاء جدلية في مباراة الفريقين الموسم الماضي.



وحسم الظهير البرتغالي الدولي رافايل غيريرو النتيجة في صالح دورتموند نهائيا بتسجيله الهدف الثالث من مسافة قريبة (71).