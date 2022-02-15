لا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين متقدما على الروسي دانييل مدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف في أحدث ترتيب صادر أمس.



لكن يمكن للروسي إنهاء هيمنة الصربي الذي حطم الرقم القياسي بتربعه لعامين على عرش التصنيف العالمي، اعتبارا من 28 الجاري، حيث من المقرر أن ينافس ديوكوفيتش في دورة دبي ومدفيديف في دورة أكابولكو المكسيكية في الأسبوع نفسه (بين 21 و26 الجاري).



وسينتزع الروسي الصدارة في حال تتويجه باللقب بغض النظر عن نتائج ديوكوفيتش، أو في حال بلوغه المباراة النهائية وفشل الصربي في الفوز بلقب دورة دبي، او في حال بلوغه نصف النهائي وعدم تمكن ديوكوفيتش من بلوغ نهائي الدورة الإماراتية.



وعند السيدات، بقيت الأسترالية آشلي بارتي في صدارة الترتيب وتلاحقها البيلاروسية أرينا سابالينكا. وكان لافتا أيضا عودة التونسية أُنس جابر إلى نادي العشر الأوليات.