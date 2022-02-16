أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز ياسر اسماعيل علي مرادبور في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10000 دينار والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وقد تم الإعلان عن اسم الفائز يوم الاثنين الماضي



وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي على فرصة للفوز بمبلغ 10000 دينار ضمن السحب الأسبوعي الأعلى لفائز واحد في الكويت، كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات.



وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة فقط بمبلغ 100 دينار.



هذا، وسيتم الإعلان عن الفائز بالسحب القادم يوم الاثنين 21 فبراير الجاري.