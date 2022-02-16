أعلنت شركة التسهيلات التجارية عن نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حققت صافي أرباح بلغ 14.23 مليون دينار، مقابل صافي خسارة بلغ 640 ألف دينار في عام 2020، وبلغت ربحية السهم 28 فلسا مقارنة بخسارة فلس واحد عن عام 2020.

وقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بأن يتم توزيع 15% أرباحا نقدية للمساهمين بواقع 15 فلسا للسهم عن العام 2021، وبلغت إجمالي الإيرادات التشغيلية 14.87 مليون دينار، مقارنة بـ 8.11 ملايين دينار للعام 2020، بنسبة ارتفاع 83.44%.



كما بلغت إجمالي حقوق المساهمين 158.03 مليون دينار، مقارنة بـ 153.13 للعام 2020، بنسبة ارتفاع 3.2%، وبلغ مجموع أصول الشركة 272.86 مليون دينار، مقارنة بـ 264.97 للعام 2020، بنسبة ارتفاع 3%.



وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية للشركة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله الحميضي، أن نتائج الشركة تحولت من خسارة في عام 2020 إلى أرباح في هذا العام على الرغم من استمرار التحديات والآثار السلبية لجائحة كورونا، مما يؤكد نجاح استراتيجية الشركة ومتانة مركزها المالي.

وأرجع الحميضي السبب في ذلك التحول إلى زيادة صافي الاستثمارات وانخفاض أعباء التمويل ورد مخصص خسائر الائتمان بالإضافة إلى الحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة والتي كان لها دور في المحافظة على إيرادات التسهيلات الائتمانية.



وأشار إلى أن الشركة استقطبت عددا كبيرا من العملاء سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، بفضل التزامها بتقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي، لتمنح عملائها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم، وفي نهاية تعقيبه، وجه الحميضي الشكر لجميع عملاء الشركة ولكل من ساهم معها في إنجاز أغراضها.



جدير بالذكر، أن شركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 44 عاما.



وقد ترسخت مكانتها في السوق بفضل ما تقدمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات.

وتلعب «التسهيلات» دورا رئيسيا في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.