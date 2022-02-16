ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.50 دولار ليبلغ 94.64 دولارا للبرميل في تداولات يوم الاثنين الماضي مقابل 92.14 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الاسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط من أعلى مستوى في سبع سنوات لتصل إلى حوالي 94 دولارا للبرميل، وذلك بعد تقرير عن عودة بعض القوات في مناطق عسكرية روسية مجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها، في خطوة من شأنها تخفيف حدة التوتر بين موسكو والغرب.



وتراجعت أسعار خام برنت 2.35 دولار أو 2.4% لتصل إلى 94.13 دولارا للبرميل، في حين انخفض الخام الأميركي بواقع دولارين أو 2.1% ليصل إلى 93.46 دولارا للبرميل.