أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي «شركة ايفا الغذائية» صالح التنيب عن تدشين الفرع الأول لـ«طيبة ماركت» في منطقة الصليبخات ـ مجمع النخلة قريبا، وأضاف التنيب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أخيرا في مقر الشركة للإعلان عن افتتاح «طيبة ماركت» الجديد أن الشركة سوف تقدم أسواقا مركزية بنهج متطور ومواكب لاحتياجات الأفراد للمواد الغذائية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية التي ترضي وتلبي كافة الأذواق والشرائح في الكويت.



وأوضح أن «طيبة ماركت» سوف يضم علامات تجارية رائدة في السوق المحلي مثل «قهوة كاف» و«ملحمة ذابوتشري»، بالإضافة الى المنتجات العالمية الحصرية وأبرزها وجود جناح خاص للعلامة التركية العريقة «عارف اوغلو» والتي تختص بتقديم البهارات والتوابل والعسل والمواد التجميلية الطبية والزيوت العطرية ذات الجودة العالية، مشيرا إلى أن الشركة سوف تعتمد على اختيار الطازج في كافة المنتجات التي يرغب فيها المستهلك.



وذكر التنيب أن «طيبة ماركت» سوف يخدم كافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الكويت، لافتا إلى أن تعدد الأسواق خلق نوعا من التنافس الشريف بين مختلف العلامات التجارية، إلا أن طيبة ماركت صممت بطريقة مواكبة لأحدث الطرق والأساليب في التسوق والتي اعتمدت على رغبات المستهلك ومتطلباته.



وأفاد بأن الشركة تخطط لافتتاح الفرع الثاني لـ«طيبة ماركت» في منطقة السرة خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدا أن تلك الخطوة تمثل أولى خطوات الشركة للتوسع في السوق المحلي الذي سيمتد لاحقا إلى الأسواق الإقليمية الخليجية خلال الفترة الوجيزة المقبلة.



من جهة أخرى، أشار التنيب إلى أن تطور السوق المحلي داخل الكويت وراء إطلاق «طيبة ماركت» حيث إن غالبية الأسواق في الكويت أسواق مركزية كبيرة ولهذا «طيبة ماركت» سيقدم مفهوما جديدا للأسواق الأصغر حجما والأكثر تركيزا على توفير أفضل وأجود المنتجات الغذائية المناسبة للمستهلك وليس العكس، لاسيما أن هناك دعما كبيرا من قبل الموردين.