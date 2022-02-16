أعلنت إيران، أن التوصل لاتفاق خلال مفاوضات فيينا بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي، يتطلب ما وصفته، سلوك نهج واقعي من جانب الدول الغربية، الأطراف في الاتفاق.



وقال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية، ليز تراس، امس: «استعرضنا العلاقات الثنائية، واتفقنا على أهمية الحفاظ على العلاقات الجيدة»، مضيفا بأن «صفقة جيدة في متناول اليد في فيينا إذا تبنت الأطراف الغربية نهجا واقعيا».



وتناول الاتصال، أيضا، «الحالة الإنسانية الأليمة في اليمن وأفريقيا»، كما تم التأكيد على أن البلدين يسيران «على المسار الصحيح لسداد ديون المملكة المتحدة لإيران»، وفق عبداللهيان. وتركز طهران خلال المحادثات الجارية قي فيينا حاليا، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.



واستؤنفت الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، منذ أيام.