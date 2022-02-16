أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين ان المملكة حريصة على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة لمواصلة تحقيق التطلعات التنموية المنشودة لبلدان ومواطني المنطقة، مشيرا إلى نهج المملكة الذي يرتكز دوما على إرساء قيم التفاهم والحوار والتسامح والتعايش السلمي، وما توليه من اهتمام مستمر لدعم ومساندة كل الجهود الدولية من أجل تعزيز مساعي الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.



وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا» في بيان أمس أن ذلك جاء لدى لقاء سموه بقصر القضيبية امس، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بمناسبة زيارته الرسمية للمنامة.



وقالت وكالة «بنا» إن سمو ولي عهد البحرين رحب برئيس وزراء إسرائيل في مملكة البحرين، وأشار الى أهمية مواصلة تعزيز العمل المشترك وتعزيز مجالات التعاون، في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام و«اتفاق مبادئ إبراهيم» بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة، ويفتح آفاق أرحب لنمو وتطور العلاقات الثنائية ويعود بالخير والنماء على البلدين.



وقد عقد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين جلسة مباحثات مع رئيس وزراء إسرائيل، حيث تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز مسارات التعاون بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل على كل الأصعدة.



من جهة أخرى، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي كذلك مع عدد من الوزراء البحرينيين، من بينهم وزير الدفاع. وقال مكتب بينيت: «ناقش الجانبان سبل الاستفادة من المزايا الجغرافية لإسرائيل والبحرين - من بين أمور أخرى - لتسهيل حركة البضائع بين آسيا وأوروبا».



وفي لقاء منفصل مع قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية نائب الأدميرال براد كوبر، قال بينيت إن الأسطول الخامس «عنصر مهم في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي في مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة».



كما التقى بينيت، السفير الإسرائيلي في البحرين إيتان نائيه، ورئيس الجالية اليهودية إبراهيم نونو، وعضو الجالية اليهودية وسفيرة البحرين السابقة لدى الولايات المتحدة هدى نونو.



وقال بينيت خلال الاجتماع حسبما نقل عنه مكتبه: «أنا سعيد جدا لوجودي هنا في البحرين، ولا يمكنني التفكير في طريقة أفضل لبدء هذه الزيارة من رؤية عائلتي هنا في البحرين».



ووصل نفتالي بينيت مساء أمس الاول إلى المنامة في زيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس زار البحرين في وقت سابق الشهر الجاري، حيث وقع مع نظيره البحريني عبدالله بن حسن النعيمي على مذكرة تفاهم تضفي الطابع الرسمي على العلاقات الأمنية بين الجانبين.



وكانت البحرين وإسرائيل وقعتا على اتفاقية «السلام الإبراهيمي» في واشنطن برعاية الولايات المتحدة في سبتمبر عام 2020.