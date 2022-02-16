الحرص على حفظ وحماية حقوق مقدمي الرعاية الصحية



حنان عبدالمعبود



استنكرت وزارة الصحة حادث الاعتداء على طبيبة في مركز الكويت للصحة النفسية، وأكدت في بيان لها دعمها الكامل ومساندتها في كل الإجراءات التي تحفظ حقوق الممارسين الصحيين، إزاء مثل هذه التصرفات المستهجنة والمرفوضة.



وجددت الوزارة خلال البيان تأكيد الحرص على حفظ وحماية كل حقوق مقدمي الرعاية الصحية، مؤكدة تواصلها مع الطبيبة، ومتابعتها لملابسات الواقعة، ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة المؤسفة، وذلك وفق قانون مزاولة المهنة الجديد رقم 70 لسنة 2020.



وفيما أعربت الوزارة عن خالص تقديرها لجهود مختلف الكوادر الصحية والفنية والإدارية، جددت تأكيدها على أنها لن تدخر جهدا في توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لأداء رسالتهم السامية، على النحو المطلوب.