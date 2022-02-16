حنان عبدالمعبود



بدأت وزارة الصحة أمس بإيداع مبالغ الدفعة الثانية من مكافآت الصفوف الأمامية في حسابات موظفي الوزارة المستحقين لهذه المكافآت.



إلى ذلك، بعث وزير الصحة د.خالد السعيد برسالة شكر لمنتسبي الوزارة من كوادر طبية وتمريضية وفنية وإدارية تقديرا وعرفانا بجهودهم خلال مراحل مجابهة جائحة فيروس كورونا مع تجاوز البلاد أصعب مراحل جائحة كورونا وتخفيف الاجراءات الاحترازية.



وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن الوزير تقدم للعاملين في الوزارة بأسمى عبارات الشكر والتقدير تثمينا لجهودهم الجليلة خلال مراحل مجابهة فيروس كورونا (كوفيد-19).



وأعرب السعيد عن كامل تقديره لما قدموه من جهود مضنية تحقيقا لقيم الإخلاص والتفاني وبذل أقصى ما لديهم في سبيل أداء رسالتهم السامية والذي أدى بفضل الله ثم بجهودهم إلى تحقيق أفضل النتائج خلال مواجهة الجائحة عبر مراحلها المختلفة وتحسن الحالة الوبائية.