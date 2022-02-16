396 حالة في أجنحة «كوفيد».. وإجراء 25013 مسحة نسبة الإصابات منها 8.7%



أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء تسجيل 2166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في الساعات الـ 24 السابقة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 606035.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 5239 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 571142، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.2%.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2522 حالة، مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 96 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 32371 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد -19) إلى 396.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 25013 ليصبح مجموع الفحوصات 7357729، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 8.7%.