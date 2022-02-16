الخطوة تأتي بعد قرار تشكيل لجان الجرد السنوي العام للمخازن.. واستثناء الحالات الضرورية والطارئة



عبدالكريم العبدالله



أصدرت وزارة الصحة قرارا بتشكيل لجان الجرد السنوي العام للمخازن العامة الرئيسية والفرعية السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية هشام الدليمي وتشمل جميع المناطق الصحية والمكاتب الهندسية والمستشفيات والمراكز الصحية والمخازن العامة الرئيسية والفرعية.



وتوقف وزارة الصحة صرف جميع المواد من المخازن العامة الرئيسية اعتبارا من 2022/2/17، ولا تتم أي عمليات تسلم أو إعادة أو صرف أو تحويل من والى المخازن العامة الرئيسية إلا في الحالات الضرورية والطارئة، وباعتماد لجنة الإشراف الرئيسية على الجرد السنوي العام وبمعرفة قسم حسابات المخازن حتى الانتهاء من أعمال الجرد السنوي العام، كما يوقف صرف جميع المواد من المخازن الفرعية في المناطق الصحية والإدارات المركزية والفرعية اعتبارا من 17/2/2022.



ودعت وزارة الصحة رؤساء ومسؤولي المخازن والعهد الى التحقق من قيام كتبة الحسابات وأمناء المخازن بتسجيل جميع الاستمارات المخزنية (تسلم/ تحويل اصرف/ إعادة) في بطاقات حركة المادة وسجلات العهد حسب نوع المواد ومن ثم إعداد كشف يوضح به آخر استمارة (تسلم/ تحويل اصرف/ إعادة) تمت بها حركة لكل مادة على حدة ويسلم هذا الكشف إلى رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإجراء الجرد السنوي قبل بدء أعمال الجرد السنوي العام.



ويأتي هذا رغبة في تنظيم العمل وتحسين أدائه على الوجه الأكمل فيما يخص أعمال الجرد السنوي العام في مخازن وزارة الصحة الرئيسية والفرعية منها وكذلك عمليات جرد العهد الشخصية والتنظيمية المتفرعة عن جميع مراكز الوزارة وتطبيقا لقرارات وتعاميم إدارة شؤون التخزين بوزارة المالية المنظمة لعمليات الجرد السنوي العام، تعميم رقم 19 السنة 1986 بشأن جرد الموجودات، وتعميم رقم 12 لسنة 2016 بشأن الجرد السنوي بنظام إدارة مالية الحكومة (GFMIS).