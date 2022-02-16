شهدت مناطق شمال غربي سورية ارتفاعا بالأعداد اليومية للمصابين لفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19)، بحسب ما وثق فريق «الدفاع المدني السوري»، بالتزامن مع استمرار أزمة انقطاع الدعم عن عدد كبير من المنشآت الطبية في المنطقة.



وقال الفريق إن الجهات الطبية العاملة في المنطقة سجلت 74 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن متطوعي الفريق واصلوا تلقي الجرعة الثالثة (الداعمة) من لقاح الفيروس.



ودعا «الدفاع» الأهالي إلى اتباع أساليب الوقاية من الفيروس، وذلك لإتاحة المجال أمام الكوادر الطبية لاحتواء أي موجة جديدة لانتشاره خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن النقاط الطبية والمستشفيات «تعاني بشكل كبير من الضغوط عليها» واستمرار انقطاع الدعم عن أكثر من 18 منشأة طبية من بينها مراكز عزل خاصة بفيروس «كورونا».



وسبق أن حذر فريق «منسقو استجابة سورية» من عودة تسجيل إصابات بفيروس «كورونا» بشكل مرتفع مقارنة بالأيام السابقة، في عدة مناطق بشمال غربي سورية، وتحديدا في ريف حلب الشمالي والشرقي.



كما حث جميع الفئات المسموح لها بتلقي اللقاح على العمل للحصول عليه بالسرعة القصوى، منعا من انتشار الفيروس بشكل أكبر وعدم القدرة على احتوائه، وخاصة مع الإقبال الضعيف على تلقيه، إذ لم تتجاوز نسبة متلقي جرعة واحدة من اللقاح 7% حتى الآن.



وتعاني مناطق شمال غربي سورية من أزمة دعم ضربت المنشآت الطبية فيها، إذ قال فريق «منسقو استجابة سوريا»، منتصف الشهر الماضي، إن 18 منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مليون مدني في شمال غربي سورية انقطع عنها الدعم، في أزمة جديدة تضاف إلى العديد من الأزمات التي تعاني منها المنطقة.