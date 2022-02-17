تحت رعاية وحضور وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ينظم معهد المرأة للتنمية والسلام مهرجان السلام الخامس تحت شعار «معا نحمي الكويت.. نواف الأحمد... راعي السلام»، وذلك يوم الأحد 20 الجاري.



وفي هذا الإطار، قالت رئيسة المعهد المحامية كوثر الجوعان إن الدعوة عامة لحضور المهرجان، داعية الجميع إلى المشاركة في فرحة الأعياد الوطنية.



وأضافت: إذا كنا نحرص على إحياء ذكرى العيد الوطني بمهرجان شامل حافل بالمشاركات الوطنية والخليجية فإننا نؤكد أن السلام هو عنوان الكويت راعية السلام والأمان والمصالحات بين الأشقاء، لقد ارتبط السلام باسم دولتنا وهذا وحده مبعث فخر وإعزاز وإشارة مهمة لملامح دولة عصرية حديثة بمؤسساتها وإنسانها وبنيتها وسيادتها، فحصدت احترام العالم.



وتابعت: أشير هنا إلى أهمية الإنسان الوطني ابن هذه الأرض وجذورها الذي يتمتع بكل حقوقه وعليه واجبات الولاء للوطن قبل كل شيء ولنسأل أنفسنا دائما ماذا نعطي للكويت ردا للجميل فلن نجد إلا الولاء والوفاء خاصة ونحن نشهد أهم عناصر التنمية (الإنسان) والاستثمار فيه أحد أهم أضلاع مثلث النجاح وانطلاقا من هذه الرؤية فنحن نشحذ الأبصار للجيل والأجيال القادمة لتعرف معنى أن يكون لي وطن وأرض أفتديها بالروح، بعد توقف الدولة وكافة المؤسسات عن إقامة احتفالاتها بسبب جائحة كوفيد 19، رغم أننا في معهد المرأة للتنمية والسلام لم نتوقف فنظمنا مهرجان السلام الافتراضي الرابع عبر الفضاء الافتراضي.



وزادت الجوعــــــان: يأتي فبراير، وتهل علينا رياح النصر والاستقرار والكرامة.. ونحن نحمل مشعل الفرحة بالأمن والأمان وندشن «مهرجان السلام الخامس» بعد عامين اضطررنا لتأجيل إقامته على التوالي لظروف جائحة كوفيد 21 والتي نأمل على الله تعالى أن تزول.



وأوضحت أن المهرجان ينطلق الأحد المقبل بالمسيرة الساعة 12:30 ظهرا من ساحة مدرسة عبداللطيف العمر وصولا إلى ساحة السلام بمشرف (ساحة البريد سابقا) بمشاركة هيئات حكومية واتحادات نقابات وجمعيات والكشافة الخليجية.