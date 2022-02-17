القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران



أكد م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرية، أن مشروع مجمع إنتاج السولار بأسيوط يعد واحدا من أهم مشروعات الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتحديث قطاع التكرير بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.



جاء ذلك خلال حضور وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقود لتمويل مشروع مجمع إنتاج السولار (التكسير الهيدروجيني للمازوت) بأسيوط بقيمة نحو 1.5 مليار دولار من 6 بنوك ومؤسسات تمويل دولية تضم مؤسسة سي دي بي الإيطالية، بنك كريدي أجريكول للاستثمار والتمويل، بنك يوني كريديت إيطاليا، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، بنك بي إن بي باريبا فرنسا وبنك سوسيتيه جنرال فرنسا، وبضمان مؤسسة تنمية الصادرات الإيطالية ساتشي.



وأوضح الملا - خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول - أن المجمع يعمل على تحويل المازوت الناتج من عمليات التكرير بمعمل شركة أسيوط لتكرير البترول - والذي يعد منتج منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية وذات مواصفات بيئية عالمية مثل السولار بالمواصفات الأوروبية (يورو 5) والبوتاجاز بكميات تحقق الاكتفاء الذاتي لصعيد مصر من المنتجات البترولية خاصة السولار.



إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه امس في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروعات قرارات مجلس الوزراء، بشأن إصدار عملات تذكارية من الذهب، فئة الجنيه الواحد، ومن الفضة فئات (الجنيه الواحد، الجنيهات الخمسة، الجنيهات العشرة) تحمل شعار العائلة المقدسة في مصر.



كما وافق المجلس على إصدار عملات تذكارية من الفضة، فئة الجنيهات الخمسة، بمناسبة الاحتفال بمرور 5 أعوام على إنشاء اللجنة النقابية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات.