خديجة حمودة



استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية وهي: شركة «ديمي» لأعمال التكريك، وشركة ميناء «أنتويرب»، وشركة «فلوكسيس»، وذلك بمقر إقامة الرئيس في بروكسل، بحضور قائد القيادة الاستراتيجية الفريق أحمد خالد، والسفير المصري في بروكسل بدر عبدالعاطي وعدد من مسؤولي الشركات.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء بحث سبل التعاون في مجال إنتاج «الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة».



وأكد الرئيس السيسي أن استراتيجية مصر الوطنية تستهدف تعزيز الاستخدامات من الوقود البديل والاتجاه إلى الطاقة الخضراء النظيفة، مع التركيز في هذا الإطار على إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الشركاء الأجانب وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع في هذا الصدد لدخول الشركات البلجيكية العاملة في هذا المجال إلى السوق المصرية كشريك دولي عريق وموثوق، وذلك لتعظيم الفوائد على الدولة من خلال تنويع مصادر الطاقة ونقل المعرفة وتدريب الكوادر وتشجيع الصناعة المحلية.



من جانبهم، أعرب أعضاء تحالف الشركات البلجيكية عن تشرفهم بلقاء الرئيس السيسي، وثمنوا حرص مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها المستقبل في هذا المجال، خاصة مع تقديم الحكومة المصرية للعديد من الحوافز الاستثمارية لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر، ولما تمتع به مصر من خصائص ومقومات طبيعية وجغرافية مثالية لإنجاح هذا التوجه، مؤكدين حرصهم على التعاون مع مصر في هذا المجال في إطار الالتزام بالأهداف العالمية لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، ومساعدة مصر على استغلال الموارد الطبيعية المتنوعة بها على أفضل نحو لصالح استخدامات التنمية.