القاهرة - خديجة حمودة



أعلنت مصر أمس عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة لتصنيع مكونات مجموعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بالتعاون بين كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة المعصرة للصناعات الهندسية وشركة لاندي رينزو الإيطالية.



وذكرت وزارة الإنتاج الحربي المصرية في بيان أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون بين الأطراف الثلاثة لإنتاج وتصنيع وتجميع مجموعات الغاز الطبيعي المضغوط لسوق السيارات (مركبات الركاب ثنائية الوقود ومحركات الديزل ثنائية الأشواط والمقطورات المتوسطة والثقيلة بجميع أنواعها وأحجامها) وتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل إلى الغاز الطبيعي.



وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الخطوات التي اتخذتها وزارة الانتاج الحربي لدعم خطة وإستراتيجية الدولة في التحول للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ومنها الغاز الطبيعي. وأشار الى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تحويل 2262 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.