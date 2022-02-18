أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في الكلمة التي القاها في افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة «أن لبنان متمسك بإجراء الانتخابات النيابية وإنجازها بكل شفافية بعيدا عن أي ضغوط ويرفض رفضا مطلقا أي محاولة لتأجيلها»، موجها «الدعوة للاتحاد البرلماني العربي الى المشاركة من خلال لجنة يشكلها للإشراف على العملية الانتخابية»، مؤكدا «حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب، كل العرب، على قواعد الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدول وأمنها واستقرارها واستقلالها». وجدد التأكيد على «تمسك لبنان والتزامه تطبيق واحد من منجزات التضامن العربي وهو اتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين».