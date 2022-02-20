عبدالعزيز الفضلي



عبر رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي عن تقدير واعتزاز الجمعية وجموع المعلمين والمعلمات وأهل الميدان بالرعاية الأبوية الكريمة التي تفضل بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، للمؤتمر التربوي الرابع والأربعين الذي تعتزم الجمعية إقامته خلال 7 و8 مارس المقبل بعنوان «أولويات إصلاح التعليم ومتطلباته»، مشيرا إلى أن هذه الرعاية تؤكد مدى الاهتمام الكبير لسموه بمكانة أبنائه المعلمين والمعلمات وتوفير الأجواء المناسبة والمستقرة لأداء رسالتهم على الوجه المنشود، كما أنها تؤكد الاهتمام الكبير لسموه بالقضية التعليمية وفي تعزيز كل الجهود لإصلاح التعليم، في الوقت الذي ستدفع فيه هذه الرعاية نحو مضاعفة كل الجهود والمساعي في البحث والنقاش الموسع بين كل أقطاب المنظومة التعليمية ومن الباحثين والمختصين وأهل الميدان والقيادات التربوية والمؤسسات المعنية في الشأن التربوي.



وأوضح الهولي أن المؤتمر يعد من أبرز المؤتمرات التربوية وأقدمها على المستويين المحلي والعربي، ويأتي استكمالا للدور الكبير الذي تقدمه الجمعية من منطلق رسالتها وأهدافها في معالجة القضايا والملفات التربوية وفي توفير وتعزيز خطط التنمية والإصلاح والتطوير، وقد جاء هذا العام بعد فترة صعبة مرت بها العملية التعليمية، بسبب آثار جائحة فيروس كورونا، ليتناول موضوع إصلاح التعليم، انطلاقا من المسؤوليات التربوية التي تتحملها الجمعية ودورها المتميز في دراسة ومناقشة القضايا والمسائل التربوية المهمة عن طريق مؤتمرها، مضيفا أن مساعي الدول في العالم بشكل عام، وفي الكويت بشكل خاص تتجه حاليا في عملية إصلاح التعليم في ظل المحطات الصعبة والمتشعبة التي واجهها، والتداعيات المؤثرة تربويا لجائحة الكورونا، وان أهداف المؤتمر تأتي في هذا الإطار، وسيتم فيه التركيز على محاور مهمة، من أبرزها ما يتعلق بالفاقد التعليمي وانعكاساته السلبية خلال جائحة كورونا وسبل علاجه، والآثار والمشكلات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتعليم والتعلم عن بعد، ودور الأسرة في التعليم، إلى جانب الاتجاهات الحديثة في التعلم والتعليم عن بعد، والتجارب الناجحة والمميزة للتعليم والتعلم أثناء جائحة كورونا وكيفية الاستفادة منها، وطرق وأساليب التدريس والتقويم الملائمة للتعليم والتعلم عن بُعد.



من جانبه، أشار رئيس اللجنة التحضيرية العليا والمقرر العام للمؤتمر د.عمار العجمي إلى أن فعاليات وجلسات وورش العمل التي ستقام عن بُعد بنظام الـ «أونلاين» ستحظى بمشاركة واسعة من قبل المعلمين والمختصين والباحثين في المجال التربوي، سواء داخل الكويت أو خارجها للمشاركة، مضيفا أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات التقنية اللازمة لإقامة المؤتمر إلكترونيا، على أن يتم الإعلان عن الجدول التفصيلي خلال الفترة المقبلة.