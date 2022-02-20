انطلاقا من استراتيجيتها المعتمدة في تعزيز مسؤولياتها الاجتماعية تجاه دعم الرياضة وتمكين المرأة، شاركت جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) كراعي استراتيجي في سباق رود رش Road Rush للسيدات.



ويعد «رود رش» أول فريق نسائي في الشرق الأوسط يحترف القيادة في سباقات السيارات، وكان قد تم تأسيسه من قبل خمس سيدات كويتيات عام 2011.



وقد نظمت رود رش سباقها السنوي في مدينة الكويت لرياضة المحركات، والذي تضمن العديد من المسابقات والفعاليات المختلفة، وذلك يوم الجمعة الموافق 11 فبراير.

كما اختتمت الفعالية بحفل موسيقي شارك فيه كل من ميامي وشمه حمدان وبدر الشعيبي ودافي. والجدير بالذكر أن رود رش والذي يعد أحد أكبر الفعاليات في الكويت، هو مخصص للنساء والعائلات، وقد شهد إقبال آلاف من الحضور لتشجيع النساء على المشاركة برياضة سباق السيارات في بيئة آمنة.



AUM تسلط الضوء من خلال دعمها لرود رش على دور المرأة الفعال في الرياضة والمجتمع:



وتأتي مبادرة AUM برعايتها لرود رش لتسلط الضوء على دور المرأة الفعال في جميع أنواع الرياضة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطالبات في AUM يتخطى الـ60% من المجموع الكلي للطلبة.



لقد كان لـAUM جناح خاص في مهرجان رود رش، وتم التفاعل مع الحضور من خلال مختلف الأنشطة التي أقامتها الجامعة في الجناح. كما قدمت AUM لطلبتها فرصة مرافقة سائقين محترفين، واختبار تجربة M7 BMW والدريفتينغ في مكان آمن.



طالبات AUM يحققن المراكز الأولى في المسابقات الأكاديمية والرياضية:



ولقد حققت طالبات وخريجات AUM الكثير من الإنجازات الأكاديمية والرياضية من خلال المسابقات المحلية والعالمية التي تشارك بها الجامعة.



على سبيل المثال لا الحصر، فازت طالبات AUM بالمركز الأول لجائزة شركة البترول الوطنية الكويتية الثانية عشر للأداء المتميز في الصحة والسلامة والبيئة، وذلك عن فئة أفضل دراسة أو بحث علمي في مجال الصحة والسلامة والبيئة للجامعات.



كما فازت طالبات الهندسة في AUM بأربع مسابقات خلال مشاركتهن في المؤتمر الأوروبي الثاني للهندسة الصناعية وإدارة العمليات الذي أقيم في باريس.

أما خلال مشاركتهن في المؤتمر العالمي التاسع للهندسة الصناعية وإدارة العمليات 2019 IEOM، الذي أقيم في بانكوك، استطاعت الطالبات إحراز المراكز الأولى في مسابقة إدارة سلاسل التوريد والإمداد، ومسابقة أفضل تصميم لمشاريع التخرج ومسابقة نماذج المحاكاة.



كما استطاع كل من فريق كرة السلة والاسكواش وكرة الصالات للسيدات تحقيق المركز الأول في آخر دوري للجامعات الخاصة.

والجدير بالذكر أن طالبات فريق كرة السلة للسيدات قد حافظن على لقب البطولة لأربع سنوات على التوالي.