قالت وزارة الخارجية اليونانية امس إن اليونان وتركيا ستعقدان جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية في أثينا، في الوقت الذي يسعى فيه البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي «ناتو» إلى حل خلافاتهما في البحر المتوسط.



وبحسب وكالة الأنباء التركية «الاناضول» يلتقي نائبا وزيرا الخارجية التركي سادات أونال، واليوناني كوستاس فراغكوغيانيس، الإثنين المقبل في العاصمة أثينا في إطار الاجتماع الثالث لتطوير أجندة إيجابية بين البلدين.



وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان امس إن أونال وفراغكوغيانيس سيلتقيان في اجتماع عمل في 21 فبراير الجاري، ضمن إطار لقاءات «حوار الأجندة الإيجابية» في مجالي الاقتصاد والتجارة بين البلدين.



وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره اليوناني نيكوس دندياس اتفقا في أبريل 2021 على تطوير أجندة إيجابية في مجالي الاقتصاد والتجارة بين البلدين.



واستضافت مدينة كافالا اليونانية الاجتماع الأول يومي 28 و29 مايو، وأنطاليا التركية الاجتماع الثاني في 16 يونيو من العام الماضي.