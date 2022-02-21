أسامة أبوالسعود



«أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان».. هكذا دعا الأئمة المصلين في مساجد الكويت خلال صلاة فجر الأحد إيذانا بعودة رص الصفوف والصلوات الى سابق عهدها وعودة الحياة إلى طبيعتها، تنفيذا للقرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء للتخفيف من «قيود كورونا» عقب استقرار الوضع الصحي وتراجع أعداد الإصابات بالفيروس ومتحوراته.

عامان من الاغلاق والعودة وتوقف صلاة الجمع والجماعات، واتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية القاسية انتهت بعودة رص صفوف المصلين في مختلف مساجد البلاد.



هذا، وعبر المصلون عن فرحتهم الكبيرة بكشف الغمة وعودة تراص الصفوف في المساجد من جديد، داعين الله ان ينتهي هذا الفيروس عن العالم أجمع، وتعود الحياة الى سابق عهدها بصفة كاملة ودائمة.



وكان وكيل وزارة الاوقاف المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي قد اصدر تعميما بناء على قرارات مجلس الوزراء وتعليمات السلطات الصحية بعودة رص الصفوف بدءا من الأحد.



وجاء في التعميم الموجه للائمة والخطباء، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: بناء على قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 14 فبراير بشأن الاشتراطات الصحية المحلية، يرجى الالتزام بما يلي:



٭ دعوة المصلين إلى رص الصفوف، وسد الخلل في صلوات الجمعة والجماعة، اعتبارا من يوم الأحد.



٭ التأكيد على جمهور المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية مثل لبس الكمام، إحضار سجادة الصلاة الخاصة.



٭ حث غير المطعمين على التحصين من خلال أخذ اللقاحات المقررة.



٭ تكرار التنبيه بين الحين والآخر على المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.