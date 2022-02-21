تقدم سفير بنغلاديش لدى الكويت اللواء ام.دي. عشيق الزمان بالتهنئة بالأعياد الوطنية برسالة قال فيها: نيابة عن بنغلاديش حكومة وشعبا وبالأصالة عن نفسي، أود أن أتقدم بأحر التحيات والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد ولشعب الكويت الشقيق في هذه المناسبات الميمونة بمناسبة العيد الوطني الـ 61 والعيد الـ 31 لتحرير الكويت، تهانينا القلبية.



تتمتع بنغلاديش والكويت بعلاقات ثنائية ممتازة مع الثقة والمسؤولية المتبادلة، حيث إن لدى كلا البلدين تعاونا مشتركا في شتى المجالات بما في ذلك النقل الجوي والتعليم والثقافة والتجارة والاستثمار والتعاون الفني في القوى العاملة والتعاون الدفاعي والسياحة والإعفاء من الازدواج الضريبي والإعفاء من تأشيرة الدخول المسبق.



كما أن التعاون العسكري بين بنغلاديش والكويت متميز للغاية، حيث تعود العلاقات العسكرية الثنائية إلى عام 1990 عندما شاركت القوات البنغلاديشية في حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي، ومنذ عام 1991 حتى الآن يساهم أفراد القوات المسلحة البنغلاديشية بشكل كبير في عملية إزالة الألغام، حيث ضحى 93 جنديا بحياتهم في مهام العمليات، كما تؤكد حكومة بنغلاديش دائما على زيادة تعميق التعاون بين القوات المسلحة في البلدين.



وأضاف السفير: إن الروابط الأخوية القائمة بين بلدينا موضع ارتياح كبير لنا، وأنا على ثقة بأن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد ستعززها في العمق والأبعاد مع رئيسة وزرائنا الشيخة حسينة، وأعتقد أن كلا البلدين لديهما القدرة على تعزيز هذه العلاقات من خلال المزيد من التفاعلات والاتصال بالأشخاص لتجسيد «رؤية 2035» الكويت الجديدة ورؤية بنغلاديش 2041.



وبهذه المناسبات السعيدة أتمنى استمرار السلام والتقدم والازدهار لشعب الكويت الشقيق، فلتحيا علاقة الكويت وبنغلاديش.