محمد راتب



كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد الشبو في تصريح لـ «الأنباء» عن أنه لا مخاوف من نقص السلع الروسية أو الأوكرانية في الأسواق التعاونية، ونتابع عن كثب المستجدات فيما يخص توريد السلع وحركة الملاحة، مبينا أن المنتجات الأوكرانية والروسية المبيعة في الجمعيات التعاونية والمنضوية تحت راية الاتحاد قليلة وهناك بدائل متوافرة حال انقطاعها.



وأشار إلى أن الكويت وتحديدا الجمعيات التعاونية تتميز بامتلاكها مخزونا استراتيجيا كبيرا من السلع الغذائية والاستهلاكية التزاما بتوصيات مجلس الوزراء، مطمئنا بأنه لا مخاوف من نقص اي منتج، وان وقع ذلك فالبدائل متوافرة.



وزاد: إن الاتحاد يقوم بمهامه على أكمل وجه، وقد جرى رفع الجاهزية إلى القصوى تحسبا لأي طارئ أو مستجد ما بين أوكرانيا وروسيا، وتأثر الملاحة وخطوط النقل بالأحداث الجديدة، موضحا اننا على تواصل مستمر مع الجهات المعنية في الدولة وخصوصا وزارة التجارة والمطاحن للتنسيق ومتابعة المستجدات.