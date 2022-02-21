بشرى شعبان



أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون والتنمية المجتمعية أحمد العنزي عن عزم الوزارة اطلاق مجموعة من الخدمات التي تستهدف نزلاء الحضانة العائلية في دور الرعاية ودور المسنين الأسبوع الجاري.

وأشار العنزي في تصريح صحافي إلى أن «الشؤون» ستفتتح الأسبوع الجاري «البيت الآمن» للأبناء في مجمع دور الرعاية الاجتماعية وجناح العلاج الطبيعي لقسم الخدمة المتنقلة للمسنين التابع لمحافظة الفروانية.

وعن الاحتفالات الوطنية، بين أن الوزارة ومن خلال قطاعاتها المختلفة ستطلق سلسلة من الاحتفالات والفعاليات بالتزامن مع الأعياد الوطنية وستبدأ برفع العلم في مجمع دور الرعاية الثلاثاء المقبل مؤكدا حرص القطاعات المختلفة على تطبيق الاشتراطات الصحية، لافتا الى ان قطاع الرعاية الاجتماعية أطلق أمس مجموعة من الفعاليات الوطنية في دور الحضانة العائلية حيث جاءت تأكيدا على تفعيل دور الوزارة في غرس قيم الولاء والانتماء وتعزيز الوطنية لدى المحتضنين والأبناء وتم اطلاق برنامج ترفيهي وطني متكامل خاص بالنزلاء وذويهم بالاضافة للعاملين في القطاع يتضمن فقرات متنوعة تركز على العادات والتقاليد والانماط الشعبية المختلفة.

وذكر ان الوزارة حريصة من خلال إدارات الأنشطة والإعلام على تزيين الوحدات والإدارات المختلفة بمناسبة الأعياد الوطنية اضافة إلى دعوة الموظفين للمشاركة في الفعاليات المختلفة.