أطلق المشروع الإلكتروني «غراس تك»، وهو أحد المشاريع الإستراتيجية المنبثقة عن «غراس»، المبادرة المجتمعية للتوعية والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية الشباب واليافعين وتمكينهم وتنمية مهاراتهم الحياتية في مؤتمر صحافي تطبيق منصة سند الإلكترونية لغرس الثقافة والمعرفة من مخاطر المخدرات لجميع الفئات في المجتمع الكويتي، وإحداث التغيير لنشر أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.



ويعتبر تطبيق «سند» هو المساعد الافتراضي الذكي للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالتوعية بإضرار المخدرات والمؤثرات العقلية باللغتين العربية والانجليزية، حيث سيتم تدريبه للإجابة عن أكثر من 2000 سؤال بهدف مكافحة المعلومات المضللة وتعزيز مشاركة الحقائق عن المخدرات، ابتداء من المخاطر الصحية والحلول المتاحة لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية، مرورا بالوقاية منها اعتمادا على الأدلة، وانتهاء بالعلاج منها وتقديم الرعاية للمتعافين.



ويسلط التطبيق كذلك الضوء على الإحصاءات والبيانات الرئيسة المستمدة من تقرير المخدرات العالمي السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وبالتالي، تقديم الحقائق والحلول العملية المتاحة لمشكلة المخدرات العالمية القائمة، بما يخدم الوصول إلى رؤية صحية للجميع تقوم على المعرفة والعلم.

ويسعى التطبيق إلى نشر الحقائق عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية لإنقاذ الأرواح والحصول على معرفة أفضل لرعاية أفضل، للتأكيد على الحاجة إلى تحسين فهم مشكلة المخدرات عالميا، وكيف ستؤدي المعرفة لاختيار أفضل السبل لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تأثير المخدرات على الصحة والأمن والوضع الاجتماعي والاقتصادي، خاصة أن الجهل وقلة المعلومات تؤديان غالبا إلى معالجات خاطئة لهذه المشكلة الخطيرة، التي اجتاحت العالم.

فهي جائحة حقيقية، وآثارها تخطت الفرد إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد وشكلت ضغطا على الإمكانات الصحية والقضائية والإصلاحية، والتأهيلية.