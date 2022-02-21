دشن بنك الخليج أمس سحوبات العام الجديد بالسحب الأول لحساب الراتب، حيث أعلن عن تتويج بتال جازي باتل المطيري بجائزة تعادل 12 ضعف الراتب، ليصبح صاحب الحظ السعيد الأول في 2022 وينضم إلى قافلة عملاء البنك المحظوظين.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد محمد القطان: نبارك للفائز بتال المطيري الفوز بالجائزة الأولى لحساب الراتب من بنك الخليج، وهو الحساب الوحيد في الكويت الذي يقدم عروضا خاصة مصممة حسب حاجة العميل، وذلك في إطار حرصه على مكافأة عملائه وتحقيق أحلامهم، بجوائز سخية.



وعبر القطان عن تمنياته بحظ أوفر لباقي عملاء حساب الراتب في السحوبات المقبلة، مشيرا إلى أن قطار الجوائز والسحوبات من بنك الخليج لا يتوقف، وبإمكان المزيد من العملاء نيل فرص أكثر للفوز.



ولفت الى أن قطار السحوبات والمفاجآت لحساب الراتب في عام 2022، يشتمل على 6 سحوبات، 3 منها تتيح للعملاء الفوز بجائزة 12 ضعف الراتب، والثلاثة الأخرى تمكنهم من الفوز بسيارة مرسيدس G500، فضلا عن الحصول على هدية فورية لغاية 1000 دينار وبطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنتين.