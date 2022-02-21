أعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن إدارة المعاملات المعنية باستقبال المراجعين، وتقديم الخدمات المباشرة لأعضاء الغرفة، مستمرة في عملها طوال أيام الإجازة، المقررة بالفترة من 27 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل بما فيها الجمعة والسبت.

وأوضحت «الغرفة» في بيان صحافي، أن العمل سيكون على فترتين صباحية من الساعة 8:00 صباحا حتى 1:00 ظهرا، ومسائية من الساعة 5:00 إلى الساعة 8:00 مساء، وسيقتصر العمل على المبنى الرئيسي، الكائن في منطقة القبلة شارع عبدالعزيز حمد الصقر، مقابل صندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

وأكدت «الغرفة» أن ذلك يأتي خدمة لقطاع الأعمال، والحرص على عدم تعطل حركة الاستيراد والتصدير وضمان استمرار خطوط التزويد والتموين، لمختلف السلع والمستلزمات التي تمس احتياجات المستهلكين، ما يفرض على الغرفة استمرار العمل أثناء العطلة المقررة، لإصدار الوثائق والتصديقات وشهادات المنشأ اللازمة لذلك، بالإضافة إلى إنجاز المعاملات الأخرى.