القاهرة - خديجة حمودة



استقبل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية في القاهرة أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



ونقل الغانم خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس السيسي وتمنياتهما لمصر بدوام النجاح والتقدم ومزيد من علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين الشقيقين.



بدوره، حمّل الرئيس السيسي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نقل تحياته وتقديره للقيادة السياسية في الكويت، مؤكدا تطلعه الى الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها للكويت الأسبوع الجاري.

وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء خصوصية العلاقات التاريخية بين الكويت ومصر في المجالات كافة سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.



وحضر اللقاء رئيس البرلمان المصري المستشار حنفي جبالي ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد البكر.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس ببرقيتين إلى رئيس مجلس النواب البرازيلي آرثر سيزار دي ليرا، ورئيس مجلس الشيوخ الاتحادي رودريغو باتشيكو، أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية ريو دي جانيرو، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.