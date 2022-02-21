القاهرة ـ هناء السيد



بمشاركة وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورؤساء المجالس والبرلمانـــــات العربية، منح البرلمان العربي مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ومشروع نيوم جائزة أفضل مشروع للتنمية المستدامة لعام 2021م باعتبارهما من أهم وأبرز المبادرات على مستوى الدول العربية والإقليمية والدولية، وبما يعكس حرص السعودية على إحداث تأثير عالمي ودائم، في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام بشكل قوي وفاعل في تحقيق المستهدفات العالمية، بما يدفع عجلة الأزمات المرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليميا ودوليا.



وسلّم عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الجائزة للشيخ د. عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ومشاركة رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات الوطنية بالدول العربية.



ويأتي هذا التكريم من منطلق الدعم الذي يوليه البرلمان العربي للمبادرات الوطنية التي تسهم في خدمة الشعوب العربية وتضع المنطقة العربية على الخريطة العالمية.



ويأتي هذان المشروعان في إطار استراتيجية طموحة يسير عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بهدف تحقيق انفتاح اقتصادي وللحد من الاعتماد على عوائد النفط ومكافحة التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة عبر خفض الانبعاثات الكربونية وتبنيها للخطط الزراعية لزراعة أكثر من 10 مليارات شجرة داخل المملكة، و40 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط.



كما كرم البرلمان العربي مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» بجائزة أفضل مشروع للتنمية المستدامة لعام 2021م، باعتباره انجازا تاريخيا سجلت من خلاله دولة الإمارات اسم العرب في مجال علوم الفضاء جنبا إلى جنب مع الدول المتقدمة، بما من شأنه يسهم في توطيد الريادة ‏العربية في علوم الفضاء ‏والتكنولوجيا.‏



وتسلم الجائزة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي حمد بن أحمد الرحومي نيابة عن م. عمران أنور شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وجاء ذلك على هامش المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية بحضور رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي .



ويأتي هذا التكريم من منطلق الدعم الذي يوليه البرلمان العربي للمبادرات الوطنية التي تسهم في خدمة الشعوب العربية وتضع المنطقة العربية على الخريطة العالمية.