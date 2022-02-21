القاهرة - هناء السيد- تصوير ناصر عبدالسيد



اختتمت بالقاهرة فعاليات المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي مؤخرا، حيث تمت تزكية جاسم النصف أمينا عاما لجمعية الأمناء العامين للبرلمانيات العربية وذلك خلال الاجتماع الـ 39 للجمعية.



كما فاز د.ناصر بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى القطري برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.



وقال الفضالة في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إنه من الأهداف التي وضعها لتطوير جمعية الأمناء العامين دعم الجمعية من خلال وضع سياسة لإمكانية زيادة ميزانية الجمعية من خلال استراتيجيه تعمل على التطوير والتحديث.



وأضاف انه من الأمور المهمة إنشاء مركز تدريب على مستوى عال يضم الخبرات البرلمانية لتبادل الخبرات وتدريب موظفي الأمناء العامين، وأضاف انه يهدف لعقد اجتماعات خاصة بالجمعية يتم الاتفاق عليها وليست على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني.



وفاز المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب المصري بمنصب نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالتزكية.

وأكد مناع أن الجمعية سيكون لها دور متميز لتطوير الأداء في البرلمانات العربية وتطوير الأداء عن طريق الأمناء العموم وتطوير الأداء الفني والإداري داخل البرلمانات بصفة عامة.



وأضاف ان الدور المصري لابد أن يكون واضحا وملموسا على كافة الأصعدة.



وأشار إلى أنه بتوجيهات من رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي تم تفعيل الديبلوماسية البرلمانية يكملها التواصل مع البرلمانات العربية وأن يكون لنا دور في الاتحاد البرلماني الدولي والعربي وتفعيل كل الأدوات في مجلس النواب المصري لما له من خبرة عريقة في العمل البرلماني والقانوني ستكون مفيدة للجميع.

وعقب إعلان فوزه وجه كلمة أكد فيها على ضرورة تفعيل اللائحة وتطويرها من ناحية الصياغة التشريعية.

وأكد على أهمية مركز التدريب وأن يكون له دور فعال في تطوير العمل في جمعية الأمناء العامين، مؤكدا ان الأمناء العامين يمثلون مؤسسات وهى الأمانات العامة في الدول العربية.



وأوضح أنه بالخبرة الموجودة في مجلس النواب المصري نستطيع أن نفيد الجمعية سواء على مستوى التعاون في تبادل القوانين والخبرات القانونية وفي مجال العمل الإداري.



وأكد ان هناك كوادر وخبرات في مجلس الدولة المصري عالية جدا وممتازة في العمل ونتمنى أن ننقل خبراتنا ونستفيد من خبرات الأمناء العامين في تطوير العمل على مستوى الأمانات العامة بمجلس النواب والشيوخ.