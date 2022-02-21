عبدالله قنيص



قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بحبس وافد سوري 7 سنوات وتغريمه 230 ألف دينار عن تزوير الجنسيـــة وانتحالــه شخصية كويتي بعد إضافته بالتزوير في ملف مواطن واستفادته من المزايا المالية.



وفي قضية تعد من أغرب قضايا تزوير الجنسية دلت تحريات مباحث الجنسية أن المتهم سوري الجنسية وتمت إضافته في ملف مواطن عندما كان المتهم يبلغ من العمر 14 عاما ومنذ ذلك الوقت استفاد من الجنسية الكويتية ومزاياها المالية وتوظف وتزوج.



وبعد القبض عليه والتحقيق معه تبين حصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير وأحيل إلى المحكمة مع والده وشقيقه السوريين والمواطن وتبين هروب الأب السوري والمواطن وعدم تواجدهم في الكويت وتم توجيه التهمة إلى المواطن والأب السوري بالتزوير والمشاركة في التزوير في حين اتهم الشقيق بإيواء والتستر على المتهم السوري.