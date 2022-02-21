طالب رجال الأمن بالالتزام بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور



شدد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء أنور البرجس على ضرورة الجاهزية التامة واليقظة الدائمة لرجال الأمن لفرض هيبة القانون، والتعامل بحزم مع أي ظواهر سلبية مثل رش المياه أو اعتلاء أسقف المركبات، والخروج من النوافذ والجلوس على مقدمات المركبات وعرقلة حركة السير، والوقوف بالأماكن الممنوعة ومواقف المعاقين وإقامة السباقات الممنوعة والقيام بأعمال الرعونـــة والاستهتــار وتجاوز السرعات المقررة، داعيا الى ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وعدم السماح لأطفالهم بالنزول إلى الطريق العام تجنبا لتعرضهم للمخاطر.



جاء ذلك خلال ترؤس وكيل الوزارة بالتكليف اجتماعا ضم القيادات الأمنية الميدانية لبحث خطط استعدادات القطاعات الأمنية لاحتفالات الأعياد الوطنية.



وفي بداية الاجتماع رحّب اللواء أنور البرجس بالحضور، ونقل إليهم تحيات وتقدير نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء ووزير الداخلية بالتكليف د.محمد الفارس، متمنيا لهم التوفيق ومواصلة العمل الدؤوب، وبذل المزيد من الجهود والعطاء من أجل حماية الوطن والمواطنين والمقيمــين.



وخلال الاجتماع تم بحث خطط الانتشار الأمني على مستوى مناطق البلاد وآليات التنسيق بين القطاعات الأمنية الميدانية ومستوى الجاهزية والتكامل مع القطاعات المشتركة حيث تشارك 1650 دورية في تأمين الاحتفالات.



كما استعرض اللواء البرجس مع وكلاء الوزارة المساعدين الميدانيين الخطط الموضوعة للإجراءات الأمنية الاحترازية.

وأكد ضــرورة العمل بروح الفريق الواحد لبسط مظلة الأمن والأمان، مشدداً على تواجد القيادات الأمنية ميدانياً للإشراف ومتابعة الخطط على أرض الواقع.



وطالب رجال الأمن بالالتزام بالتعامل الراقي وسعة الصدر والمبادرة وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.



ودعا اللواء أنور البرجس إلى ترجمة الإجراءات الأمنية إلى واقع عملي والحفاظ على سلامة الجميع وأمنهم.



وأهــاب بالمواطنيــن والمقيمين إلى الحرص على رسم الانطباع الأخلاقي والمظهر الحضاري لوطننا الكويت وشعبها الكريم، مشيرا إلى ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن حرصاً على سلامتهم.



وفي ختام الاجتماع أبدى وكيل وزارة الداخلية بالتكليف بعض الملاحظات والتوجيهات، داعيا الجميع إلى متابعة وسائل الإعلام الرسمية وإرشادات الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني للوقوف على أهم الأخبار والأحداث، لافتا إلى الاتصال برقم هاتف الطوارئ 112 في حالة الحاجة إلى أي مساعدة أو الإبلاغ عن أي مخالفة قانونية أو ظاهرة سلبية.