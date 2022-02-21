سعود عبدالعزيز



احتجز مواطن في أحد مخافر محافظة الأحمدي لبعض الوقت وتم إطلاق سراحه بعد توجيه اتهام له بعنوان إهانة موظف عام أثناء تأدية مهام عمله.



وكان عسكري في دوريات مرور الأحمدي أوقف مواطنا لمخالفة السير حيث استوجبت مخالفة المواطن طلب رجل المرور من المواطن ترك مركبته على ان تحال الى كراج الحجز بواسطة ونش «الداخلية»الا ان المواطن رفض فكرة احالة المركبة ودخل في نقاش مع رجل المرور وتخلل النقاش قيامه بإهانته بألفاظ نابية.



وقال مصدر امني ازاء تطاول المواطن على رجل المرور اصر على تسجيل قضية بحق المواطن.



على صعيد آخر أسفرت الحملات التي شنها قطاع المرور والعمليات والذي يرأسه اللواء جمال الصايغ الأسبوع الماضي عن تحرير 26389 مخالفة دورية متنوعة، وضبط على هامش تلك الحملات التي شارك فيها رجال إدارات المرور الست الى جانب إدارة المهام والعمليات عن ضبط 34 حدثا وهم يقودون مركبات ذويهم دون رخصة سوق، حيث جرت إحالتهم إلى الاختصاص وجرت إحالة 49 مخالفا إلى نظارة المرور على خلفية مخالفات جسيمة، وجرت إحالة 63 دراجة إلى كراج الحجز و39 مركبة الى كراج الحجز وضبط 17 مركبة مطلوبة وتوقيف 11 مطلوبا «مدنيا وجنائيا» وإحالة 4 قضايا مرتبطة بحيازة مخدرات أو خمور إلى مكافحة المخدرات.