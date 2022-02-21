عبدالله قنيص



أنهى رجال الأمن الجنائي يوم امس تحقيقاتهم مع وافد سوداني قتل مواطنه نحرا في مزرعة في منطقة الوفرة ومن المقرر إحالة القاتل الى النيابة اليوم على ذمة قضية قتل عمد، واعترف الجاني بأن الدافع لارتكاب جريمته كون القتيل يضايقه في العمل وأنه لم يخطط عن سبق إصرار للجريمة وأن ارتكابه للجريمة كان دون تخطيط مسبق على حسب زعمه، وتم التحفظ على أداة الجريمة والتي استخدمها في نحر المجني عليه.



وكانت عمليات وزارة الداخلية أبلغت في ساعة متقدمة من امس الاثنين عن وقوع جريمة قتل في مزرعة بمنطقة الوفرة وعلى الفور انتقل الى موقع البلاغ عدد من قيادات امن الأحمدي يتقدمهم اللواء صالح مطر ورجال المباحث والأدلة الجنائية، حيث كشفت المعاينة في مزارع الوفرة طريق 800 ان المجني عليه توفي عن طريق النحر، كما تم توقيف القاتل وهو سوداني من مواليد 1980 وتم تسجيل قضية تحت رقم 6/2020 جنايات قتل.



وتعد جريمة امس هي الرابعة في العام 2022 اذ ارتكبت اول جريمة في الثالث عشر من يناير حينما اقدم عسكري في المرور على قتل بدون في بر الجليعة باستخدام سكين، وثاني جريمة كانت في الثامن من فبراير بقتل مواطن لزميله دهسا في مزراع الوفرة، فيما وقعت الجريمة الثالثة في النقرة وضبط على اثرها مواطن في السادس عشر من فبراير الجاري.