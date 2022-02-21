القاهرة - سامي عبدالفتاح



واصل الزمالك إهدار النقاط في سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، حيث خسر النقطة الرابعة بتعادله سلبيا مع مستضيفه فريق ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي، حيث سبق للفريق أن خسر نقطتين أيضا بتعادله 2-2 في القاهرة مع بترو أتلتيكو الأنغولي، ومن المقرر أن يخرج «الفارس الأبيض» لخوض التحدي الأصعب في المجموعة الرابعة الجمعة المقبل أمام الوداد المغربي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد أن فاز في الجولة الأولي وخسر أمس الأول أمام بترو اتلتيكو 1-2. وألقت النتائج الأخيرة للفريق ومنها الخسارة في الدوري أمام سموحة 0-2، بظلالها على رئيس الزمالك مرتضى منصور العائد لفترة ولاية جديدة، اذ صرح بأنه سينتظر لما بعد مباراة الوداد قبل اتخاذ أي قرار تجاه مدرب الفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.



وفي الدوري المصري، تفتتح اليوم الجولة العاشرة بمباراتين، حيث يستضيف المقاولون العرب نظيره سموحة، وسيكون فاركو ضيفا على طلائع الجيش.