الرياض - خالد المصيبيح



يتحدد اليوم أطراف الدور نصف النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين من خلال 4 لقاءات تقام في مدن مختلفة، إلا أن لقاء قمة العاصمة الذي سيجمع قطبيها النصر والهلال في ملعب مرسول بارك هو الأبرز، اذ يدخل النصر بحكمه المضيف للقاء وهو في المركز الثاني بالدوري وقد استعاد جزءا من قوته السابقة بعد إخفاق بداية الدوري ويسعى اليوم إلى تكرار فوزه على الهلال في الدوري لبلوغ نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي، فيما يدخل الهلال اللقاء بشكل مختلف بعد تولي المدرب الأرجنتيني الجديد (القديم) دياز المسؤولية الفنية خلفا للمقال بعد تراجع النتائج البرتغالي جارديم، وهو الأمر الذي ظهر سريعا على الفريق بتحقيق فوز كاسح على الشباب بحماسية. كما يقام عصراً لقاء الفيحاء والباطن في لقاء تاريخي للفريقين، حيث سيتأهل الفائز منهما لأول مرة في تاريخه لنصف نهائي المسابقة، فيما تشهد بريدة لقاء الاتحاد بمستضيفه التعاون بعد 4 أيام فقط من لقائهما في الدوري الذي انتهى بالتعادل 1-1، بينما ستكون آخر لقاءات اليوم في الرياض بلقاء يجمع الشباب مع الأهلي.