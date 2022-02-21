الدوحة - فريد عبدالباقي



عندما تشير عقارب الساعة إلى الـ 4:45 من مساء اليوم سيكون عشاق الكرة القدم القطرية على موعد مع لقاء الأهلي والسد المقرر إقامتها على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي في ختام مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري القطري، والتي ستحسم بشكل كبير ملامح بطل المسابقة هذا الموسم، لاسيما أن السد يحتل الصدارة برصيد 49 نقطة، ويكفيه 3 نقاط فقط ليتوج رسميا بلقب الدوري، رغم أنه خاض 17 مباراة، ولديه مباراة مؤجلة مع الريان، في المقابل يحتل فريق الأهلي المركز السابع برصيد 23 نقطة.



وفي مواجهة أخرى تقام اليوم، والتي تجمع بين الدحيل وقطر في الـ 6:55 مساء على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، يدخل الدحيل لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة، فيما يحتل فريق قطر المركز الثامن برصيد 22 نقطة.



هذا، وحسم العربي كلاسيكو الكرة القطرية بفوزه الكاسح على غريمه الريان بنتيجة 4-2، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في افتتاح مباريات الجولة الـ 19.



وسجل أهداف العربي، المحترف التونسي يوسف المساكني (هدفين) في الدقيقتين (9 و64)، والغابوني أرون بوبيندزا (18) من ضربة جزاء، والايسلندي أرون غونارسون (34)، فيما سجل هدفي الريان، المحترف الإيراني شجاع خليل زاده، ونايف الحضرمي في الدقيقتين (14 و48)، وبذلك رفع العربي رصيده إلى 29 نقطة، وتوقف رصيد الريان عند 18 نقطة.



وأنعش السيلية آماله في البقاء ضمن أندية الدوري القطري، بعد فوزه الثمين على أم صلال بهدف نظيف سجله المغربي إدريس فتوحي من ضربة جزاء في الدقيقة 88، وبهذه النتيجة حقق السيلية فوزه الثاني في الدوري بعد صيام دام 16 جولة كاملة، ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة ليظل في المركز الثاني عشر والأخير، فيما توقف رصيد أم صلال عند 25 نقطة في المركز السادس.