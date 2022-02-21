أسامة المنصور



أحرز بطل الراليات القطري ناصر العطية لقب رالي قطر الدولي 2022 للمرة الثالثة على التوالي والـ16 في تاريخ الرالي، وذلك بعد تصدره الترتيب العام بصحبة ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل على متن سيارة «فولكس فاجن بولو جي تي آي». وفي اتصال هاتفي مع «الأنباء» قال العطية: «أشكر الجهود الكبيرة التي قام به المنظمون لإنجاح هذا الحدث الرياضي المميز والشكر موصول للجماهير التي أعتبرها الداعم الحقيقي لمسيرتي الرياضية»، مضيفا: «رالي هذا العام كانت أحداثه مغايرة حيث شهد منافسة قطرية ودولية قوية جدا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع وتيرة المنافسة على مدار اليومين، ولكن استطعنا أن نتخطى هذا المناخ التنافسي من خلال تنفيذ تلك الاستراتيجية التي قد رسمت للرالي ونجحنا في الوصول الى خط النهاية كمتصدرين».



وعن طبيعة مشاركته برالي الكويت الدولي وهو الجولة الثالثة من عمر البطولة فقال: «لا شك أن رالي الكويت الدولي له مكانة خاصة على الصعيد الشخصي، وعلى ضوء ذلك فإننا ومن هذه اللحظة سنقوم بدراسة شاملة لمشاركتنا بهذا الرالي المزمع إقامته الشهر المقبل وسنعمل كفريق لتعزيز صدارتنا للبطولة ونأمل أن يسجل رالي الكويت نجاحا لافتا في ظل وجود الإمكانات التي ستسهم في إنجاحه».



الجدير بالذكر أن فعاليات قطر الدولي الـ 43 التي تعتبر ثاني جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي قد اختتمت مطلع مؤخراً حيث أقيمت في الفترة من 10 إلى 12 فبراير وشهدت مشاركة 14 فريقا ومتنافسا من 13 دولة يتقدمهم بطل الشرق الأوسط 17 مرة والمتوج برالي داكار 4 مرات ناصر صالح العطية ومواطنه ناصر بن خليفة العطية الذي يحتل المركز الثاني ضمن الترتيب العام للبطولة، كما شهد الرالي مشاركة البطل الكويتي مشاري الظفيري وملاحه القطري ناصر الكواري وكذلك عودة القطريين عبدالعزيز الكواري وخالد السويدي ومشاركة السائق الإيرلندي الشمالي كريس ميك والسائقة الألمانية إديت فايس إلى جانب الملاحة الإيطالية سيرينا ماتيفي.