صاحب السمو أعرب عن اعتزازه بديمومة العلاقات الأخوية الحميمة والوثقى بين الأسرتين الكريمتين على تعاقب الأزمان

سموه أثنى على الأواصر الوطيدة والراسخة بين الكويت والسعودية ودور المملكة الحيوي في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدا سموه بالمكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى المجتمع الدولي والتي اكتسبتها من خلال إسهاماتها الحضارية وإنجازاتها التنموية المتعددة وبدورها الحيوي في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.



وأعرب سموه عن بالغ اعتزازه بديمومة العلاقات الأخوية الحميمة والوثقى التي تجمع الأسرتين الكريمتين على تعاقب الأزمان وعن الثناء على الأواصر الوطيدة والراسخة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين. كذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز



آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدا سموه بالمسيرة الخيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة الحافلة بالإنجازات الحضارية والتنموية، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للبلد الشقيق كل الرقي والازدهار.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

الرئيسان المصري والجزائري يصلان إلى البلاد اليوم في زيارة رسمية

يصل إلى البلاد اليوم الثلاثاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلالها مع صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

كما يصل إلى البلاد اليوم الثلاثاء الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلالها مع صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.