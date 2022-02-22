أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون ورئيس المجلس الاوروبي على اهمية العلاقات الخليجية - الاوروبية والحرص على تطويرها في جميع المجالات.



جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح أمس في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل، حيث ترأس الاجتماع من الجانب الخليجي سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية (رئيس الدورة الحالية)، بينما ترأس الجانب الاوروبي شارل ميشيل رئيس المجلس الاوروبي، وذلك بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون وممثليهم السفير محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بلجيكا، ود.عبداللطيف راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، والشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية بسلطنة عمان، وسلطان سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، والشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية ود.نايف مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، والعلاقات الوثيقة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات بما في ذلك الحوار السياسي، والأمن، والسياسة الخارجية، والتجارة، والاستثمار، والتنمية والطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار.

إلى ذلك شارك وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في مأدبة إفطار عمل دعا إليها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ26 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.

حيث تم خلال المأدبة بحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات الخليجية الأوروبية الوثيقة في مختلف المجالات الحيوية والمهمة وتبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة أطر التنسيق المشترك بشأنها.