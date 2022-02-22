أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1329 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 614344.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند لـ«كونا» إنه تم تسجيل 3492 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 595156، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 96.9%.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2530 حالة، مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 80 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 16658 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد ـ 19) إلى 316.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 20376 ليصبح مجموع الفحوصات 7489094، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 6.5%.